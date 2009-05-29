Совместить 2 библиотеки

Нужно сделать функцию, которая принимает текст с реквизитами организации в виде строки и возвращает объект со следующими полями (смотрите ниже). Такая функция уже реализована в программе отсюда: http://www.visualdata.ru/products/56.html (смотреть заголовок Автоматизированный разбор произвольного ...