Библиотека интеграции с дубль гисом

Уже есть плагин, реализованный на Билдере джля интеграции (см тщз ниже).

Поиск улицы проходит.

Но необходима мелкая доработка - чтобы мы видели какую улицу дом пытаемся найти - это записать в поле поиска дома улицы.

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Необходимо релизовать на delphi (7 желательно) библиотеку интеграции с дубль гисом

http://plugins.2gis.ru/forum/archive/index.php/t-19.html

В библиотеке должна быть одна функция - центрировать карту по указанному зданию.

Все.

Исходники предоставляются для оценки после пары вопросов.

Вашу аську укажите обязательно

Шаблон библиотеки - в атаче - нужно вписать в принципе отлко внутренюю функцию, зная дубль ГИС.