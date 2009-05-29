Описание и условия разработки смотреть в ТЗ
Библиотека интеграции с дубль гисом
Уже есть плагин, реализованный на Билдере джля интеграции (см тщз ниже).
Поиск улицы проходит.
Но необходима мелкая доработка - чтобы мы видели какую улицу дом пытаемся найти - это записать в поле поиска дома улицы.
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Необходимо релизовать на delphi (7 желательно) библиотеку интеграции с дубль гисом
http://plugins.2gis.ru/forum/archive/index.php/t-19.html
В библиотеке должна быть одна функция - центрировать карту по указанному зданию.
Все.
Исходники предоставляются для оценки после пары вопросов.
Вашу аську укажите обязательно
Шаблон библиотеки - в атаче - нужно вписать в принципе отлко внутренюю функцию, зная дубль ГИС.
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