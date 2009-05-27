Захват WMV потоков трансляции

Мне нужен .NET класс для непрерывного захвата wmv потоков в интернете

Программист должен разработать требуемый класс и протестировать его.

Класс должен иметь по крайней мере следующий методы типа public:

Start()

Метод должен начать захват и захват должен выполняться ассинхронно в отдельном потоке

Stop()

Метод должен остановить захват

bool IsStarted

Свойство возвращающее true если идет захват и false если нет

string GetState

Возвращает текстовое представление текущего состояния

event OnMetadataChanged

Событие которое происходит при изменение метаданных

event OnError

Происходит в случае разрыва соединений переполнения дисков и других ошибках

int Bitrate

-1 iесли соединения нет и текущий битрейт если есть

string Directory

Установка директории для записи файлов

int CuttingTime

Файлы должны быть нарезаны на равные интервалы заданные в секундах

string URL

Url потока для захвата

После соединения файлов не должно быть никаких пробелов ни в видео ни в звуке.

Вы можете использовать http://windowsmedianet.sourceforge.net/ вот эту библиотеку

Вот примеры потоков для захвата:

mms://video.rfn.ru/vesti_24

mms://212.48.126.114/telerama

mms://media.scctv.net/SCCtv%20Broadband

mms://89.187.1.165/UBC?WMContentBitrate=300000

mms://live1.wm.skynews.servecast.net/skynews_wmlz_live300k

mms://channel125.com/relentless

mms://live2.eu.utr.kiev.ua/UTR-EU