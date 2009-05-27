Описание и условия разработки смотреть в ТЗ
Захват WMV потоков трансляции
Мне нужен .NET класс для непрерывного захвата wmv потоков в интернете
Программист должен разработать требуемый класс и протестировать его.
Класс должен иметь по крайней мере следующий методы типа public:
Start()
Метод должен начать захват и захват должен выполняться ассинхронно в отдельном потоке
Stop()
Метод должен остановить захват
bool IsStarted
Свойство возвращающее true если идет захват и false если нет
string GetState
Возвращает текстовое представление текущего состояния
event OnMetadataChanged
Событие которое происходит при изменение метаданных
event OnError
Происходит в случае разрыва соединений переполнения дисков и других ошибках
int Bitrate
-1 iесли соединения нет и текущий битрейт если есть
string Directory
Установка директории для записи файлов
int CuttingTime
Файлы должны быть нарезаны на равные интервалы заданные в секундах
string URL
Url потока для захвата
После соединения файлов не должно быть никаких пробелов ни в видео ни в звуке.
Вы можете использовать http://windowsmedianet.sourceforge.net/ вот эту библиотеку
Вот примеры потоков для захвата:
mms://video.rfn.ru/vesti_24
mms://212.48.126.114/telerama
mms://media.scctv.net/SCCtv%20Broadband
mms://89.187.1.165/UBC?WMContentBitrate=300000
mms://live1.wm.skynews.servecast.net/skynews_wmlz_live300k
mms://channel125.com/relentless
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