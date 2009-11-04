Необходима программа, для обработки SMS с обратной связью для проведения игр (телефон или модем подключен к компьютеру). Кратко принцип действия: приём SMS в заданном формате (X-Y-код, где X номер команды, Y название, код- 4х значный ...
Сделать программу по приему объявлений оператором.
Для нашего проекта доски объявлений нужно разработать и сделать программу оператору ,по приему объявлений и выгрузки этих объявлений на сайт.
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