Сделать программу по приему объявлений оператором.

Для нашего проекта доски объявлений нужно разработать и сделать программу оператору ,по приему объявлений и выгрузки этих объявлений на сайт.

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