Macintosh - сканирует и передает инфу об HDD

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Закрыт2 заявки238 просмотров

Необходимо разработать программу для Macintosh, которая сканирует информация об установленных на компьютере пользователя жестких дисках и передает их технические параметры на сервер. Подробное ТЗ - в приложении.

16 лет назад
alexander_ivanov
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16 лет назад

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