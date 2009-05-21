Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Мне необходимо для моего диплома (защита - 3-го июня) реализовать программу (с пользовательским интерфейсом), которая тестирует конкретно взятую модель микропроцессора. Нужно: сама программа, листинг, описание. Жестких требований нет. Желательно: ...
Macintosh - сканирует и передает инфу об HDD
Необходимо разработать программу для Macintosh, которая сканирует информация об установленных на компьютере пользователя жестких дисках и передает их технические параметры на сервер. Подробное ТЗ - в приложении.
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