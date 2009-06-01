Алгоритм поиска минимально равных строк

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен7 заявок434 просмотра

Доброе время суток.

Требуется написать алгоритм или функцию (JAVA) что более желательно

На входе список URL, например

http://domain/review/4721/

http://domain/genres/

http://domain/authors/13258/

http://domain/pubhouse/

http://domain/series/

http://domain/agreement/

http://domain/holidays/

http://domain/basket/

http://domain/comments/books/195618/

http://domain/rss/

http://domain/books/

http://domain/help/login/

http://domain/offer/112/

http://domain/books/194857/

http://domain/authors/51596/

http://domain/authors/

http://domain/books/196604/

http://domain/contests/

http://domain/help/pay/

http://domain/books/546345/

Для входной строки http://domain/books/196604/

На выходе:

http://domain/books/194857/

http://domain/books/546345/

Для входной строки http://domain/books

На выходе - ничего

Для входной строки http://domain/help/login/

На выходе

http://domain/help/pay/

Для входной строки http://domain/

ничего

Надеюсь смысл понятен

P.S. пишем предложения только сюда, предложения скрыты

Java
16 лет назад
skling
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

keenua
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
Очень понравилось сотрудничать с Максимом. Оперативно, сразу понял что необходимо в проекте очень хорошо комментированный код! что еще могу особо отметить - была предоставлена не только необходимая функция, но и test case для ее проверки Рекомендую!
Отличный заказчик. Хорошо сформулированое ТЗ, ничего лишнего. Оплатил своевременно. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

keenua
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
16 лет назад

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