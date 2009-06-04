Программа на C# Тема проекта: работа с процессами и потоками Задание: Получить список всех запущенных процессов и потоков... программа должна уметь закрывать выбранные процессы
Парсилка события в игре с оповещением в трее
Парсить нужно персонажей в онлайн игре.
Итак суть сначала вкратце:
Указываем цель для парсинга ( персонажа) ну вот например
http://w2.dwar.ru/user_info.php?nick=ubiicavsex
далее указываем в скрипте локации некоторые.
Как только персонаж появляется на указанных локациях в трее моргает оповещалка.
Теперь поподробнее:
сама вся штука наверно будет состоять из 2х частей. собственно парсилка на сервере повешаная на крон и клиентская часть на компьютере пользователя. у мя уже есть парсилки местонахождения персонажей-можно взять за основу их.
http://eye-of-sheary.ru/clan/top/index2.php - тут уже кажется местонахождение
ТЗ по клиентской части:
1) Возможность вносить ограниченное количество персонажей ( 1, 3, 5 - разные варианты чтоб могла настраивать индивидуально для каждой клиентской части)
2) Возможность указывать ограниченное количество локаций для подачи сигнала ( также )
3) Оповещение в трее что цель вошла в онлайн ( всплывающее текстовое сообщение с ником цели и/ или звуковой сигнал)
4) Оповещение или звуковой сигнал что цель пришла туда куда нужно
5) Смена цвета иконки в трее в зависимости от события ( нет связи с сервером(там профилактики бывают)-красный, цель (хотябы одна) в онлайне-синий наверно, цель на месте-зеленый
6) Привязка к железу и активация( ну не хочется чтоб попало куда нить еще и нас же самих мониторили)
7) Корректная работа на XP, Висте ну и в идеале следующая там ось вроде вышла или выходит
8) С антивирем чтоб проблем небыло особо
9) НУ и чтоб работало все без глюков
10) Также чтоб дизайн клиентсокой части был не самым тошнотным
Ну я написала что хочу видеть в итоге. Насчет способов реализации думаю вам виднее.
Если это все реализуемо то от вас цены, сроки и дополнительные вопросы если будут.
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