Парсилка события в игре с оповещением в трее

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок315 просмотров

Парсить нужно персонажей в онлайн игре.

Итак суть сначала вкратце:

Указываем цель для парсинга ( персонажа) ну вот например

http://w2.dwar.ru/user_info.php?nick=ubiicavsex

далее указываем в скрипте локации некоторые.

Как только персонаж появляется на указанных локациях в трее моргает оповещалка.

Теперь поподробнее:

сама вся штука наверно будет состоять из 2х частей. собственно парсилка на сервере повешаная на крон и клиентская часть на компьютере пользователя. у мя уже есть парсилки местонахождения персонажей-можно взять за основу их.

http://eye-of-sheary.ru/clan/top/index2.php - тут уже кажется местонахождение

ТЗ по клиентской части:

1) Возможность вносить ограниченное количество персонажей ( 1, 3, 5 - разные варианты чтоб могла настраивать индивидуально для каждой клиентской части)

2) Возможность указывать ограниченное количество локаций для подачи сигнала ( также )

3) Оповещение в трее что цель вошла в онлайн ( всплывающее текстовое сообщение с ником цели и/ или звуковой сигнал)

4) Оповещение или звуковой сигнал что цель пришла туда куда нужно

5) Смена цвета иконки в трее в зависимости от события ( нет связи с сервером(там профилактики бывают)-красный, цель (хотябы одна) в онлайне-синий наверно, цель на месте-зеленый

6) Привязка к железу и активация( ну не хочется чтоб попало куда нить еще и нас же самих мониторили)

7) Корректная работа на XP, Висте ну и в идеале следующая там ось вроде вышла или выходит

8) С антивирем чтоб проблем небыло особо

9) НУ и чтоб работало все без глюков

10) Также чтоб дизайн клиентсокой части был не самым тошнотным

Ну я написала что хочу видеть в итоге. Насчет способов реализации думаю вам виднее.

Если это все реализуемо то от вас цены, сроки и дополнительные вопросы если будут.

PHP
16 лет назад
slezka
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drkot
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Сделано все на отлично. Все пожелания были утчены. Рекомендую как хорошего исполнителя
Хороший заказчик, и проект интересный

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drkot
46 лет
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15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад

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