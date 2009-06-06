Ищем специалистов, имеющих опыт либо готовых разобраться с Adobe InDesign. Необходима разработка генератора шаблонов дизайна для InDesign путем наложения XML файла на уже существующий шаблон. Более подробная постановка задачи - в прикрепленном ...
Программа на C#
Описание:
проверка, включен ли принтер, вставлена ли бумага, при печати выполнять проверку на ошибки принтера и выводить сообщение об ошибке на экран.
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