Написать программу старта закрытия программы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен16 заявок398 просмотров

Задача заключается в следующем:

Требуется запуск определенного приложения с перебором конфигурационного файла через определенный промежуток времени и его закрытия.

Т.е Программа-Стартер должна запускать программу xxx.exe 1.ini ждать одну минуту, закрывать приложение, запускать xxx.exe 2.ini ждать минуту закрывать, запускаем и закрываем до тех пор пока не кончатся ini файлы.

Если наступил следующий день(например) то снова начинаем запуск программы с перебором ini файлов .

Необходимые настройки в программе:

-Путь до программы которую необходимо запускать.

-Путь до директории где лежат ini файлы.

-Периодичность запуска (Настройки наподобие CRON) Т.е мы можем настроить запуск "программы начала перебора" - один раз в день, один раз в неделю по понедельникам, один раз в месяц, и т.п.

-Время между открытием и закрытием программы.

Функциональные особенности:

-Ведение подробного и краткого лог файла с возможностью отключения и того и другого.

-Указание в главном окне программы чем на данный момент занимается программа.

-Возможность работоспособности копии программы. Т.е копируем в другую папку вашу программу, запускаем, задаем настройки и она уже работает независимо от уже запущенной первой копии программы.

-Работоспособность программы на OS Windows Web Server 2008

-Это должно быть скоростное и оптимизированное приложение

Дополнительно:

-Предоставление исходников.

-Структура программы с разбиением на функции, каждая функция отвечает за определенный набор задач, "кашечный" код не интересует.

-Откомментированный код на уровне "за что отвечает данная функция". пример - "Эта функция получает список ini файлов."

Приложение которое необходимо будет запускать/закрывать находится по данной ссылке:

http://www.metatrader4.com/files/mt4setup.exe , работоспособность этой программы на указанной OS проверена.

Цена/Сроки

16 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

dnkdnk
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$40
3 дня
Отлично выполненная задача. Хорошо документированный и грамотно построенный код программы. Профессиональный подход к работе, мгновенно понял то что нужно и сделал, сразу видно человек любит то что делает, сейчас это редкость. Рекомендую.
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Заявки фрилансеров

dnkdnk
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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