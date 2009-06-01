Ищем специалистов, имеющих опыт либо готовых разобраться с Adobe InDesign. Необходима разработка генератора шаблонов дизайна для InDesign путем наложения XML файла на уже существующий шаблон. Более подробная постановка задачи - в прикрепленном ...
Написать программу старта закрытия программы
Задача заключается в следующем:
Требуется запуск определенного приложения с перебором конфигурационного файла через определенный промежуток времени и его закрытия.
Т.е Программа-Стартер должна запускать программу xxx.exe 1.ini ждать одну минуту, закрывать приложение, запускать xxx.exe 2.ini ждать минуту закрывать, запускаем и закрываем до тех пор пока не кончатся ini файлы.
Если наступил следующий день(например) то снова начинаем запуск программы с перебором ini файлов .
Необходимые настройки в программе:
-Путь до программы которую необходимо запускать.
-Путь до директории где лежат ini файлы.
-Периодичность запуска (Настройки наподобие CRON) Т.е мы можем настроить запуск "программы начала перебора" - один раз в день, один раз в неделю по понедельникам, один раз в месяц, и т.п.
-Время между открытием и закрытием программы.
Функциональные особенности:
-Ведение подробного и краткого лог файла с возможностью отключения и того и другого.
-Указание в главном окне программы чем на данный момент занимается программа.
-Возможность работоспособности копии программы. Т.е копируем в другую папку вашу программу, запускаем, задаем настройки и она уже работает независимо от уже запущенной первой копии программы.
-Работоспособность программы на OS Windows Web Server 2008
-Это должно быть скоростное и оптимизированное приложение
Дополнительно:
-Предоставление исходников.
-Структура программы с разбиением на функции, каждая функция отвечает за определенный набор задач, "кашечный" код не интересует.
-Откомментированный код на уровне "за что отвечает данная функция". пример - "Эта функция получает список ini файлов."
Приложение которое необходимо будет запускать/закрывать находится по данной ссылке:
http://www.metatrader4.com/files/mt4setup.exe , работоспособность этой программы на указанной OS проверена.
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