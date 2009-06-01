dnkdnk

Дмитрий Карнаух dnkdnk

 
52 годаУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Программирование на C++

Профессиональное программирование на C++ более 10 лет

Создание системных и прикладных программ.

Программирование баз данных MySQL, FireBird, PostgreeSQL, MSSQL, Sybase, Access

Порядочность, качество, ответственность.

MySQLFirebird
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Отзывы заказчиков
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Программа-таймер для воспроизведения звуков
Все супер! Работа выполнена качественно и в срок.
Отличный заказчик. Приятно работать, рекомендую
Ответный отзыв
bestplay
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Программа на С
Просто супер!!!! Качественно, быстро и не дорого! Рекомендую!
Отличный заказчик. Всё ясно и чётко, приятно работать
Ответный отзыв
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Программа синхронизации и создания файлов
Отлично справился с задачей. Рекомендую!
Порядочный, надёжный и солидный заказчик. Приятно работать.
Ответный отзыв
andypoll
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Дмитрия Карнауха
Очень благодарен за работу! Великолепный специалист! Знает свое дело! При необходимости буду обращаться еще!
Хороший грамотный и порядочный заказчик. Понятные требование, чёткая оплата.
Ответный отзыв
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Написать программу старта закрытия программы
Отлично выполненная задача. Хорошо документированный и грамотно построенный код программы. Профессиональный подход к работе, мгновенно понял то что нужно и сделал, сразу видно человек любит то что делает, сейчас это редкость. Рекомендую.
Грамотный и порядочный заказчик. Чётко сформулированное ТЗ, понятные требование, чёткая оплата. Приятно работать !
Ответный отзыв