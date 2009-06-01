Портфолио
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Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
8 лет назад
Все супер! Работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятно работать, рекомендую
$8
10 баллов
14 лет назад
Просто супер!!!! Качественно, быстро и не дорого! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всё ясно и чётко, приятно работать
$25
10 баллов
14 лет назад
Отлично справился с задачей. Рекомендую!
Ответный отзыв
Порядочный, надёжный и солидный заказчик. Приятно работать.
$15
10 баллов
15 лет назад
Очень благодарен за работу! Великолепный специалист! Знает свое дело! При необходимости буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Хороший грамотный и порядочный заказчик. Понятные требование, чёткая оплата.
$40
10 баллов
15 лет назад
Отлично выполненная задача. Хорошо документированный и грамотно построенный код программы. Профессиональный подход к работе, мгновенно понял то что нужно и сделал, сразу видно человек любит то что делает, сейчас это редкость. Рекомендую.
Ответный отзыв
Грамотный и порядочный заказчик. Чётко сформулированное ТЗ, понятные требование, чёткая оплата. Приятно работать !