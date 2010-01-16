andypoll

Андрей Полещук andypoll

 
34 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Постоянные заказы. Возможна удаленная работа. Предпочтительно Киев.

Отзывы фрилансеров

CadMan
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Дизайн дисконтных карточек! Срочно!
Четкое ТЗ способствует быстрому исполнению.
Спасибо, все отлично! Хорошо поработали!
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Kisulja-la
Екатерина 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Наполнить интернет-магазин. Несколько людей!
Адекватный и вежливый работодатель. Четкая постановка задач. Легко и приятно работать. Андрей, удачи и карьерного роста! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень доволен! Ответственный человек. Работу выполнила быстро. Продолжаю сотрудничество! Всем рекомендую!
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Issmy
42 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Логотип на мед. тематику.
Отличный, порядочный заказчик, приятный в общении. Проект немного затянули, но тем не менее, добились хорошего результата. Оплату произвел моментально, буду рада новым проектам )
Я потрясен! С моей стороны была очень сильная затяжка... Очень долго мучались! Но упорство и желание довести дело до конца, таки помогло нам закончить проект! Спасибо огромное! Я получил действительно профессиональный дизайн, много советов и много приятного общения! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Loadstool
Илья 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для loadstool. Наполнить магазин.
Приятный заказчик, знает чего хочет. Оплата после выполнения всего проекта в полном размере и вовремя. Рекомендую!!
Спасибо! В очередной раз доволен проделанной работой! Продолжим сотрудничество...
Ответный отзыв
Loadstool
Илья 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для loadstool. Наполнить магазин.
Хороший заказчик, чёткие требования, оплата в срок. Рекомендую!
В очередной раз доволен сотрудничеством! Все выполнено качественно и в обговоренный срок! Спасибо! Продолжаем сотрудничество!
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