Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для управляющей компании. Под фирменным стилем подразумевается: - цвета; - шрифты; - логотип; - визитка; - бланк; - конверт; - бейдж; ...
- Фирменный стиль27 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется сайт http://agas.com.ua/ тематика которого - установка газобаллонного оборудования на автомобили. Ключевые слова - газ на авто, настройка гбо, диагностика гбо, установка гбо, гбо 4 поколения, гбо 5 поколения, гбо. И к каждому ...Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходима БД для учета клиентов СТО. По одному клиенту: Данные по клиенту: - ФИО - Дата рождения - Телефон - Примечание ...Базы данных19 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо, чтоб посетитель сайта мог зайти в рубрику "Просчет стоимости оборудования", там выбрать Марку, Модель машины, год, объем двигателя и мощность и т.д. из заранее подготовленной бд. Под определенный класс автомобиля и его мощность ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо 5-7 небольших статей (1\2 А4) на тему установки газа на авто. Быстро и не дорого.Копирайтинг17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Наполнить интернет- магазин моим контентом. Фото, описание, характеристики.Закрыт15 лет назад
Есть интернет-магазин, сделан на Shop CMS, 300 раз доработан и переделан. Нужен человек, который сможет внести ряд правок в код и верстку, оперативно и качественно. В идеале, если этот человек будет ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Нарисовать несложный дизайн биг-борда. 8*4 метра. вертикальный. Плачу 30 у.е. На утро.Верстка полиграфии25 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Нарисовать дизайн сайта, и сверстать его под WP. Может даже и полностью настроить. Без наполнения. До 150 у.е.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать ряд коллажей для категорий интернет-магазина. Так же нужно нарисовать баннеры для спец-предложений. Можно разово сделать несколько шаблонов для баннеров, а потом просто менять в них картинку-спецпредложения. ...Баннеры16 заявокЗакрыт15 лет назад
В данный момент идет наполнение интернет-магазина. Нужно несколько людей, каждый будет закреплен за своей категорией товаров. Материал предоставляю. Все подробности расскажу. ShopCMS. До 0.10 долларов за товар (до 10 ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $350
Есть сайт конкурентов по автозапчастям... Необходимо или сделать 1в1 включая наполнение, или сделать полную копию этого сайта, разумеется с другим дизайном (дизайн в стоимость не входит). Жду предложения... Сайт: http:// partmaster. com. ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Наполнить раздел магазина.Завершен15 лет назад
- $100
Наполнить интернет - магазин. Материал предоставляю.Завершен15 лет назад
- $50
Нужно подобрать цветовое решение для интернет-магазина, прислушаюсь к предложениям по дизайну... Все подробности при личном общении. За аргументированно-предложенное цветовое решение готов заплатить 20 у.е., за каждую аргументированную правку по дизайну - 10 у.е.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $30
Клиника занимается лечением заболеваний вен и сосудов, варикоза и т.д. Нужен логотип... Срок - 2 дня... 30 у.е.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть интернет-магазин. На главной странице вынесены в виде больших кнопок основные разделы магазина... В данный момент кнопка выглядит как в приложении. Она абсолютно не гармонирует с дизайном сайта. Нужно разработать кнопку и подобрать ...Иконки и Пиксель-арт30 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно наполнить раздел интернет-магазина на ШОП ЦМС... Контент предоставляю. Интересует цена за товар, количество товаров в день, возможные скидки при постоянной работе...Завершен15 лет назад
- $200
Собстно, сабж. Нужно сделать сайт-каталог по продаже запчастей на автомобили. Хотелось бы обсудить варианты реализации данного вопроса. Дизайн предоставим. Ограничение по бюджету - до 2000 грн.Веб-программирование29 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Это тестовое задание для дальнейшего сотрудничества. Поэтому желательно исполнитель из Киева. Эскиз прикреплен. Тянущийся шаблон. Блок контента с полупрозрачным фоном, в ИЕ должен нормально отображаться. Сам эскиз незавершен, на кнопках будут ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт16 лет назад