CadMan

Сергей CadMan

 
40 летУкраина/Житомир
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
3D моделирование, архитектурные концепции, проектирование.

В 2008 закончил ЖГТУ (Житомирский Государственный Технологический Университет) - горный инженер.

Пять лет занимаюсь 3D графикой.

Большой опыт в разработке деревянных домов.

1998-2008

Маленькое предприяте по изготовлению корпусной мебели. По мере роста предприятия до размеров мини фабрики продвигаюсь от резчика до дизайнера, менеджера по продажам.

2008-2009 строиельная фирма "ЭкоДом" - продажа деревянных домов, готовых проектов, экологически чистых строй материалов, альтернативных источников энергии.

2008-2011 моделирование и проектирование деревянных домов и конструкций. Контроль строительства. Изготовление тех. документации.

Моё оружие: ArchiCad, Cinema4D, Auto CAD, Illustrator.

Портфель http://www.weblancer.net/users/CadMan/portfolio/

IllustratorArchiCAD
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
sau7777
Антон 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$47
10 баллов
12 лет назад
Планировка 2-эт. дома в 3D и 2D
Отлично поработали с Сергеем. Спланировали дом именно как хотелось :) Сергей хорошо разбирается в нюансах проектирования и строительства срубов.
Антон отличный заказчик. Знает чего хочет, всегда на связи. Я рад такому сотрудничеству. Надеюсь на дальнейшие совместные работы.
Ответный отзыв
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Отрисовать планировки квартир - 4
Сработали во второй раз, все отлично! спасибо
С Александром приятно работать. Хоть я и не сторонник работы без предоплаты, но с Александром можно работать и на таких договорённостях. Оплата провёл сразу же после после сдачи заказа.
Ответный отзыв
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Отрисовать планировки квартир - 3
Доволен работой Сергея, рад был посотрудничать, спасибо за помощь!
Сотрудничаем второй раз. Все прошло отлично с обеих сторон.
Ответный отзыв
andypoll
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Дизайн дисконтных карточек! Срочно!
Спасибо, все отлично! Хорошо поработали!
Четкое ТЗ способствует быстрому исполнению.
Ответный отзыв
gribodemon
Григорий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
$2
10 баллов
14 лет назад
Векторизовать изображение
Сергей быстро и качественно всё сделал. Приятно работать с таким человеком. Рекомендую.
Легкая и быстрая работа.
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
2 отзыва
от $50
от 1 дня
#36
3D-графика
2 отзыва
от $30
от 1 дня
#90
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1572