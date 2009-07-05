3D моделирование, архитектурные концепции, проектирование.
В 2008 закончил ЖГТУ (Житомирский Государственный Технологический Университет) - горный инженер.
Пять лет занимаюсь 3D графикой.
Большой опыт в разработке деревянных домов.
1998-2008
Маленькое предприяте по изготовлению корпусной мебели. По мере роста предприятия до размеров мини фабрики продвигаюсь от резчика до дизайнера, менеджера по продажам.
2008-2009 строиельная фирма "ЭкоДом" - продажа деревянных домов, готовых проектов, экологически чистых строй материалов, альтернативных источников энергии.
2008-2011 моделирование и проектирование деревянных домов и конструкций. Контроль строительства. Изготовление тех. документации.
Моё оружие: ArchiCad, Cinema4D, Auto CAD, Illustrator.
Портфолио
- Без названия257 просмотров
- Зал284 просмотра
- Беседка 3х6,51198 просмотров
- Деревянный дом 8х8321 просмотр
- Беседка 5х3484 просмотра
- Беседка 6х9360 просмотров
- Дом 12х8280 просмотров
- Церковь243 просмотра
- Баня241 просмотр
- Баня243 просмотра
- Домик для двоих224 просмотра
- Домик для двоих249 просмотров
Отзывы заказчиков
$47
10 баллов
12 лет назад
Отлично поработали с Сергеем. Спланировали дом именно как хотелось :) Сергей хорошо разбирается в нюансах проектирования и строительства срубов.
Ответный отзыв
Антон отличный заказчик. Знает чего хочет, всегда на связи. Я рад такому сотрудничеству. Надеюсь на дальнейшие совместные работы.
$2
10 баллов
14 лет назад
Сработали во второй раз, все отлично! спасибо
Ответный отзыв
С Александром приятно работать. Хоть я и не сторонник работы без предоплаты, но с Александром можно работать и на таких договорённостях. Оплата провёл сразу же после после сдачи заказа.
$2
10 баллов
14 лет назад
Доволен работой Сергея, рад был посотрудничать, спасибо за помощь!
Ответный отзыв
Сотрудничаем второй раз. Все прошло отлично с обеих сторон.
$20
10 баллов
14 лет назад
Спасибо, все отлично! Хорошо поработали!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ способствует быстрому исполнению.
$2
10 баллов
14 лет назад
Сергей быстро и качественно всё сделал. Приятно работать с таким человеком. Рекомендую.
Ответный отзыв
Легкая и быстрая работа.
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от $50
от 1 дня
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от $30
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