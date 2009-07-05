3D моделирование, архитектурные концепции, проектирование.

В 2008 закончил ЖГТУ (Житомирский Государственный Технологический Университет) - горный инженер.

Пять лет занимаюсь 3D графикой.

Большой опыт в разработке деревянных домов.

1998-2008

Маленькое предприяте по изготовлению корпусной мебели. По мере роста предприятия до размеров мини фабрики продвигаюсь от резчика до дизайнера, менеджера по продажам.

2008-2009 строиельная фирма "ЭкоДом" - продажа деревянных домов, готовых проектов, экологически чистых строй материалов, альтернативных источников энергии.

2008-2011 моделирование и проектирование деревянных домов и конструкций. Контроль строительства. Изготовление тех. документации.

Моё оружие: ArchiCad, Cinema4D, Auto CAD, Illustrator.

Портфель http://www.weblancer.net/users/CadMan/portfolio/