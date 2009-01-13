Парсер по определенной теме. Установка на сайт. Настройка индивидуальных поисковых запросов для парсера и отправка результатов поиска по е-мэйл. Мультипрофильные поисковые запросы. Обработка информации и отправка ее в определенное время по е-мэйл (удобное для использования/настраиваемое) Оплата будет произведена в 2 ...
- $500Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Создать сайт на html Дополнительная инф. в приложении. Бюджет 15-18 т.р.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Привет, Лирика: Все мы однажды сталкнемся с необходимостью самостоятельно заполнять какой нибудь "нужный нам" бланк... Ну а если самостоятельно заполнять "нужный" бланк нет времени или просто не охота (тупить), то приходится платить тёте $$$, чтобы нам распечатали ...Верстка полиграфии3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $10
Привет труженники! Задача: Отрисовать в векторе подарочный сертификат для торговой точки. Торговая точка предоставляет широкий спектр услуг по дизайну штор, пошиву и т.д., это все к тому, что тема подарочных сертификатов разрабатывается в основном для Ж (женского пола ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нужно создать визитку для гангстера. Что должно там быть отображено - мы не знаем... В какой стилистике, тоже... на ваше усмотрение (вспомните известные гангстерские саги, может найдете интересную тему). Может сделать надпиЗДь - слоган "Решаю проблемы" или что-то ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Привет. Задача: создание WEB шаблона (100% функционал). Сграбить с одного сайта модель таблицы, доработать ее (привести в нормальный, рабочий вид). Цветовая гамма фона должна быть в светлых тонах Подключить СМС (приоритет для бесплатных систем) Включить страницы для WM online платежей. Язык: ...Веб-программирование4 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $250
Привет. Задача: создание сайта визитки на HTML 4.0 windows-1251 Тематика: Ваша любимая :) Визитка для студии дизайна. Стиль: может быть минимал, техно...ets Цветовая гамма: не раздражающая посетителей и не "серая мышка" Черный, темный, красный - цвета для ограниченного применения (контуры, ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Привет. Задача: Нарисовать вариант 3D конструкции фасада (2 эт. частного дома с мансардой) и ландшафта возле дома (не казуал!) . Hеобходимо: предоставить свой вариант фасада дома 3D и представить ее на конкурс. Внимательно см. дополнительные ...3D-графика1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Привет. Мы проводим конкурс по созданию брендовых обоев на рабочий стол. Тема: Клубная стилистика...минимализм...техно...militari...progressive art...industrial...сити...гжель...детский рисунок. ОБЯЗАТЕЛЬНО! - слово Beatton.ru Обои должны нести смысловой позитив и оптимизм. Остальное только на усмотрение дизайнера. Колличество: 6 разных вариантов. Формат: jpg Для конкурса необходимо разместить варианты ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен15 лет назад
****3D-графика9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Привет. Требуется написать статью на тему: Тенденции клубного дизайна. Раскрыть вопросы(?): Что такое клубный дизайн Направления - например disco, (techno - minimal, brutal, city), hip-hop (street), trance (acid style)... и т.д. (коротко и ясно). как влияет музыка на ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $35
Привет. Необходимо создать прорисовку плана кв. в 3D c видами для печати в буклет. Пожелания *Виды: 3 фото в формате tif.(обязательно вид со входа на кухню) *Визуализация - самая простейшая, стеночки светлые, пол (видно что это дерево/ламинат - примеры ...3D-графика1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $40
Привет. Задача: создание WEB шаблона (100% функционал). Сграбить с одного сайта модель таблицы, доработать ее (привести в нормальный, рабочий вид). Нормальный вид: сайт с которого копируется каркас - написан как минимум на 3 языках (Ява, ХМЛ и что-то ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $40
Привет. Задача: создание WEB каркаса (функционал). Сграбить с одного сайта модель таблицы, доработать ее (привести в нормальный вид). Нормальный вид: сайт с которого копируется каркас - написан как минимум на 3 языках (Ява, ХМЛ и что-то ещё)- это ...Веб-программирование3 заявкиЗавершен15 лет назад
- $100
Привет. ЗАДАЧА: скомпоновать фото, для печати буклета кол-во листов примерно (на утверждении) 20 шт. +- Основная тема: заинтересовать потенциального покупателя Пожелания: Солидно, должно создаться впечатление, что это крупное производство. Вариантов компоновки должно быть 3 (т.е. 3 разных готовых ...Верстка полиграфии46 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Требуется девушка с приятным голосом, и разговорным английским для создания иммитации радио-эфира. Требования: живость в голосе, креатив (представьте, что вы ведущая радио-шоу). Тема: Общение с музыкантом Сценарий, что именно Вы будете говорить, предоставлю позже (ничего сложного для человека ...Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $35
Привет. Необходимо создать прорисовку плана кв. в 3D c картинками для печати. ТЗ *Виды: 3 фото в формате tif.(обязательно вид со входа на кухню) *Визуализация - самая простейшая, стеночки светлые, пол (видно что это дерево/ламинат - примеры приложены). Мебель стандартная: ...Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Разработать дизайн квартиры + 3D модель (для профессионального дизайнера - это не составит труда). Перепланировка типового плана, разделение на зоны (зонирование)...и ваши мысли по благоустройству. # 3 различных варианта + преью по 2-3 фотки основного вида к ...Интерьеры и Экстерьеры47 заявокЗакрыт15 лет назад
- $3
Привет. Нужно создать фото для обложки СD. Диск будет наполнен треками в стиле house, tech, progressive. Предпочтение получат художники в "теме", люди которые связаны с клубами и клубной жизнью. Хотя не "изъезженные" - свежие мысли приветствуются! Тема фото: контакт, ...Фотосъемка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Привет. Есть 1 этаж нужно нарисовать второй этаж и мансарду. см. в доп. файл. 3D модель фасада 2_х эт. дома. Фото: tif вид со всех сторон (около 5 фоток) и 1 фото модели вид сверху. Стиль: классика, русский стиль, нео-классика Ланшавт ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен15 лет назад