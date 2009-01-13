Djmixsu

Art All Djmixsu

 
45 летРоссия/Сергиев Посад
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Парсер для сайта

    $500

    Парсер по определенной теме. Установка на сайт. Настройка индивидуальных поисковых запросов для парсера и отправка результатов поиска по е-мэйл. Мультипрофильные поисковые запросы. Обработка информации и отправка ее в определенное время по е-мэйл (удобное для использования/настраиваемое) Оплата будет произведена в 2 ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать бланк в PDF

    $5

    Привет, Лирика: Все мы однажды сталкнемся с необходимостью самостоятельно заполнять какой нибудь "нужный нам" бланк... Ну а если самостоятельно заполнять "нужный" бланк нет времени или просто не охота (тупить), то приходится платить тёте $$$, чтобы нам распечатали ...

    Верстка полиграфии3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Рисуем дисконт карты (подарочный сертификат)

    $10

    Привет труженники! Задача: Отрисовать в векторе подарочный сертификат для торговой точки. Торговая точка предоставляет широкий спектр услуг по дизайну штор, пошиву и т.д., это все к тому, что тема подарочных сертификатов разрабатывается в основном для Ж (женского пола ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Визитка для гангстера

    $50

    Нужно создать визитку для гангстера. Что должно там быть отображено - мы не знаем... В какой стилистике, тоже... на ваше усмотрение (вспомните известные гангстерские саги, может найдете интересную тему). Может сделать надпиЗДь - слоган "Решаю проблемы" или что-то ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сграбить HTML сайт

    $50

    Привет. Задача: создание WEB шаблона (100% функционал). Сграбить с одного сайта модель таблицы, доработать ее (привести в нормальный, рабочий вид). Цветовая гамма фона должна быть в светлых тонах Подключить СМС (приоритет для бесплатных систем) Включить страницы для WM online платежей. Язык: ...

    HTML
    Веб-программирование4 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт визитка.

    $250

    Привет. Задача: создание сайта визитки на HTML 4.0 windows-1251 Тематика: Ваша любимая :) Визитка для студии дизайна. Стиль: может быть минимал, техно...ets Цветовая гамма: не раздражающая посетителей и не "серая мышка" Черный, темный, красный - цвета для ограниченного применения (контуры, ...

    HTMLСайт-визитка
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • House Design

    $250

    Привет. Задача: Нарисовать вариант 3D конструкции фасада (2 эт. частного дома с мансардой) и ландшафта возле дома (не казуал!) . Hеобходимо: предоставить свой вариант фасада дома 3D и представить ее на конкурс. Внимательно см. дополнительные ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Обои на рабочий

    $10

    Привет. Мы проводим конкурс по созданию брендовых обоев на рабочий стол. Тема: Клубная стилистика...минимализм...техно...militari...progressive art...industrial...сити...гжель...детский рисунок. ОБЯЗАТЕЛЬНО! - слово Beatton.ru Обои должны нести смысловой позитив и оптимизм. Остальное только на усмотрение дизайнера. Колличество: 6 разных вариантов. Формат: jpg Для конкурса необходимо разместить варианты ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Статья на тему: Тенденции клубного дизайна

    $10

    Привет. Требуется написать статью на тему: Тенденции клубного дизайна. Раскрыть вопросы(?): Что такое клубный дизайн Направления - например disco, (techno - minimal, brutal, city), hip-hop (street), trance (acid style)... и т.д. (коротко и ясно). как влияет музыка на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Прорисовка плана кв. в 3D

    $35

    Привет. Необходимо создать прорисовку плана кв. в 3D c видами для печати в буклет. Пожелания *Виды: 3 фото в формате tif.(обязательно вид со входа на кухню) *Визуализация - самая простейшая, стеночки светлые, пол (видно что это дерево/ламинат - примеры ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сграбить шаблонный сайт.

    $40

    Привет. Задача: создание WEB шаблона (100% функционал). Сграбить с одного сайта модель таблицы, доработать ее (привести в нормальный, рабочий вид). Нормальный вид: сайт с которого копируется каркас - написан как минимум на 3 языках (Ява, ХМЛ и что-то ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать WEB каркас

    $40

    Привет. Задача: создание WEB каркаса (функционал). Сграбить с одного сайта модель таблицы, доработать ее (привести в нормальный вид). Нормальный вид: сайт с которого копируется каркас - написан как минимум на 3 языках (Ява, ХМЛ и что-то ещё)- это ...

    Веб-программирование3 заявки
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка буклета

    $100

    Привет. ЗАДАЧА: скомпоновать фото, для печати буклета кол-во листов примерно (на утверждении) 20 шт. +- Основная тема: заинтересовать потенциального покупателя Пожелания: Солидно, должно создаться впечатление, что это крупное производство. Вариантов компоновки должно быть 3 (т.е. 3 разных готовых ...

    Верстка полиграфии46 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Иммитация англоязычного радио-эфира

    $10

    Требуется девушка с приятным голосом, и разговорным английским для создания иммитации радио-эфира. Требования: живость в голосе, креатив (представьте, что вы ведущая радио-шоу). Тема: Общение с музыкантом Сценарий, что именно Вы будете говорить, предоставлю позже (ничего сложного для человека ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Прорисовка плана кв. в 3D

    $35

    Привет. Необходимо создать прорисовку плана кв. в 3D c картинками для печати. ТЗ *Виды: 3 фото в формате tif.(обязательно вид со входа на кухню) *Визуализация - самая простейшая, стеночки светлые, пол (видно что это дерево/ламинат - примеры приложены). Мебель стандартная: ...

    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн квартиры

    $100

    Разработать дизайн квартиры + 3D модель (для профессионального дизайнера - это не составит труда). Перепланировка типового плана, разделение на зоны (зонирование)...и ваши мысли по благоустройству. # 3 различных варианта + преью по 2-3 фотки основного вида к ...

    3D-модельДизайн квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры47 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Фото для CD

    $3

    Привет. Нужно создать фото для обложки СD. Диск будет наполнен треками в стиле house, tech, progressive. Предпочтение получат художники в "теме", люди которые связаны с клубами и клубной жизнью. Хотя не "изъезженные" - свежие мысли приветствуются! Тема фото: контакт, ...

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • 3D прорисовка 2-х этажного дома с мансардой

    $50

    Привет. Есть 1 этаж нужно нарисовать второй этаж и мансарду. см. в доп. файл. 3D модель фасада 2_х эт. дома. Фото: tif вид со всех сторон (около 5 фоток) и 1 фото модели вид сверху. Стиль: классика, русский стиль, нео-классика Ланшавт ...

    3D-модель
    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Michelson
Конрад 
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Создать бланк в PDF
Присоединяюсь к предыдущим ораторам... Никаких проблем в работе не возникло. Рекомендую.
Быстро и качественно!
Ответный отзыв
smaste
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Рисуем дисконт карты (подарочный сертификат)
Отличный заказчик. Проверено. :) Понравился четкий и понятный подход к задаче, ответсвенность заказчика, оплата была произведена полностью. Всем рекомендую! С удовольствием буду сотрудничать и в дальнейшем времени.
Константин выполнил работу конкурса очень быстро и очень качественно, сразу видно, что человек трудится профессионально. Огромное спасибо, надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
DISloyal
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Визитка для гангстера
Любой фрилансер мечтает о таком заказчике!
Супер!
Ответный отзыв
CadMan
Сергей 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
House Design
Отличный заказчик. С оплатой никогда не подводит, как договорились, так и оплатил. К работе относится ответственно. Чётко и быстро координирует в каком направлении двигаться. В общении вежлив и тактичен. Просто приятно работать совместно.
Отличная работа, кроме того Сергей предложим множество новых вариантов конструкции, сделал больше, чем требовалось по ТЗ - огромное спасибо!!!
Ответный отзыв
DISloyal
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Обои на рабочий
Разумные сроки. Грамотно направляет твои идеи в нужное русло. С таким заказчиком приятно работать
Действительно креативные мысли у Дмитрия - огромное спасибо!
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