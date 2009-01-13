Привет, Лирика: Все мы однажды сталкнемся с необходимостью самостоятельно заполнять какой нибудь "нужный нам" бланк... Ну а если самостоятельно заполнять "нужный" бланк нет времени или просто не охота (тупить), то приходится платить тёте $$$, чтобы нам распечатали ...