Сграбить HTML сайт

Привет.

Задача: создание WEB шаблона (100% функционал).

Сграбить с одного сайта модель таблицы, доработать ее (привести в нормальный, рабочий вид).

Цветовая гамма фона должна быть в светлых тонах

Подключить СМС (приоритет для бесплатных систем)

Включить страницы для WM online платежей.

Язык: ХМЛ!!! без всяких ??? и прочей лабуды.

Бюджет: 50$

Срок исполнения: до 10 days.

Откуда грабить: [АДРЕС]

Сразу хотим предупредить, качество исполнения будет проверено W3 и нашим проггером, сайт будет принят и оплачен только после проверки все недоработки и неточности (если будут) потребуется устранить!

Задание хоть и не сложное, но выполнить его нужно качественно и в пределах указанного срока.

Важное условие - СВЯЗЬ! Общение - SKYPE! (ICQ - на второстепенном месте)

В рабочие дни с 18:00-01:00 в выходные по мере присутствия в сети (обычно с 12:00-**:**)

Заранее спасибо.