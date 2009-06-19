Простенький мод для phpbb\torrentpier

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки110 просмотров

Задача мода - определять провайдера и делать соответствующую надпись под аватарой у пользователя.

Т.е. в config.php прописаные диапазоны провайдеров ( или добавлять по ходу ) а под аватаркой выводится logo провайдера.. или надпись.

16 лет назад
sleepnow
Влад 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров