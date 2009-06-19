Работка на 5 минут. Нужно вставить код биржи ссылок Sape в шаблон движка onArcade.
Нужно сделать флеш-проигрыватель mp3 файлов
Флеш должен принимать следующие параметры:
file - url mp3 файла (желательно, чтоб плеер понимал не только полные,
но и относительные url);
id - идентификатор плеера. будет уникальным для каждого плеера на странице
autoplay - булевый параметр. (1/0) плеер, в котором установлено "1"
начинает воспроизведение автоматически
nextid - идентификатор плеера, который запустится после первого.
Механика:
Загружается страница с n плеерами. У одного из них autoplay = 1. Он
запускается и играет музыка.
Когда трек заканчивается этот плеер останавливается и запускается плеер
у которого id = nextid текущего плеера (если nextid равняется пустой
строке, то никакой другой плеер автоматически не запускается).
Если мы щелкаем кнопку "плей" на другом плеере, все остальные должны
остановиться, а тот, на котором щелкнули, начинает воспроизведение.
Одновременно музыка должна играть только на одном плеере.
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