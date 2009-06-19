Нужно сделать флеш-проигрыватель mp3 файлов

Флеш должен принимать следующие параметры:

file - url mp3 файла (желательно, чтоб плеер понимал не только полные,

но и относительные url);

id - идентификатор плеера. будет уникальным для каждого плеера на странице

autoplay - булевый параметр. (1/0) плеер, в котором установлено "1"

начинает воспроизведение автоматически

nextid - идентификатор плеера, который запустится после первого.

Механика:

Загружается страница с n плеерами. У одного из них autoplay = 1. Он

запускается и играет музыка.

Когда трек заканчивается этот плеер останавливается и запускается плеер

у которого id = nextid текущего плеера (если nextid равняется пустой

строке, то никакой другой плеер автоматически не запускается).

Если мы щелкаем кнопку "плей" на другом плеере, все остальные должны

остановиться, а тот, на котором щелкнули, начинает воспроизведение.

Одновременно музыка должна играть только на одном плеере.