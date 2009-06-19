Требуется доработать проект написанный на PHP, работы приблизительно на пару недель. Отличное знание PHP ООП, Perl обязательно. Понимание аккуратной верстки для подключения шаблонов. Администрирование Unix.
Изменение главной страницы
Требуется верстальщик для изменения стартовой страницы сайта и добавления новых разделов/подразделов + разместить новый контент. Оплата по договорённости. Сайт работает на cms - sitex. Все подробности в личку или почту.
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