Интеграция joomla 1.5 с IPB 2.3.6

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка116 просмотров

Требуется сделать все необходимое для объединения существующий форум на движке инвижен, с сайто на joomla.

Пакет для интеграции уже есть support.gorsk.net

Ваши предложения по стоимости и срокам?

Joomla
16 лет назад
ibabushka
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров