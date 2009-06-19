Помощь в написании скрипта

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Завершен2 заявки231 просмотр

Необходим скрипт для определения BL webmoney в текстовом виде. Есть варианты, но они не хотят работать почему-то. Выдают ошибки типа:

Warning: file_get_contents(http://stats.wmtransfer.com/Levels/pWMIDLevel.aspx?wmid=000000000001&w=35&h=18&bg=0XDBE2E9) [function.file-get-contents]: failed to open stream: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.

Библиотека gd 2.0.34 compatible включена. PHP5 версии.

С меня отзыв за помощь.

PHP
16 лет назад
turokh
Turokh 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Rascal
Рустам 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Работал с данным фрилансером. Очевидно, что он является высококвалифицированным специалистом. Мое задание выполнил очень оперативно. Приятный собеседник. :-) Буду обязательно обращаться к нему еще. А также рекомендую Рустама другим заказчикам.
Советую

Заявки фрилансеров

Rascal
Рустам 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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