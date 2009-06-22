Горизонтальный скроллинг изображений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок204 просмотра

Средствами java script необходимо создать горизонтальный скроллинг изображений разной ширины.

Необходимые атрибуты:

- горизонтальный скроллинг колесиком мыши, когда указатель в слое с изображениями

- отдельный скролл-бар под изображениями (см. приложение) с резиновой длиной (в зависимости от ширины окна браузера пользователя), ползунок + кнопки влево/вправо

- запрет на горизонтальный скроллинг в окне браузера

- максимальная кроссбраузерность (FF, Opera, IE)

П.С. Имеется готовый скрипт, который требует доработки.

Работа срочная.

Java
16 лет назад
Asjanja
Ильина 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

papikus
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$30
1 день
Большое спасибо Сергею, сделал работу быстро и качественно. Очень приятно сотрудничать :)
Прекрасный заказчик! Надеюсь, еще поработаем.

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papikus
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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