Граббинг новостей с других сайтов

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Закрыт5 заявок208 просмотров

Написать модуль к DLE ( Datalife Engine)

для граббинга новостей с других сайтов и вставления новостей в соотвествующие поля таблиц нашего сайта

набор сайтов:

http://soft.softodrom.ru/scr/news.php новье софта

или

http://www.ag.ru/files/software новый полезный софт,

http://topdownloads.ru/new/games/7days/ новые игры

с соотвествующего ресурса грабим !новые! сообщения и пишем их в базу

перво начально грабим не все а до какойто глубины...

а потом только новые.

тоесть будет таблица с метками от куда начинать грабить

и еще момент,

ссылки на софт пишутся не в сам пост... а в отдельное поле в другое таблицы связанное по айдишнику.

DLE
16 лет назад
Ivanoff
Иван 
55 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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