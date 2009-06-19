Граббинг новостей с других сайтов

Написать модуль к DLE ( Datalife Engine)

для граббинга новостей с других сайтов и вставления новостей в соотвествующие поля таблиц нашего сайта

набор сайтов:

http://soft.softodrom.ru/scr/news.php новье софта

или

http://www.ag.ru/files/software новый полезный софт,

http://topdownloads.ru/new/games/7days/ новые игры

с соотвествующего ресурса грабим !новые! сообщения и пишем их в базу

перво начально грабим не все а до какойто глубины...

а потом только новые.

тоесть будет таблица с метками от куда начинать грабить

и еще момент,

ссылки на софт пишутся не в сам пост... а в отдельное поле в другое таблицы связанное по айдишнику.