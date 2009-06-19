Создание сервиса паркинга доменов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок179 просмотров

Нужно написать скрипт, целую систему паркинга доменов.

mysql+php+ajax

Без дизайна, по небольшому шаблончику.

Подробное тз предоставлю в icq

#366947794

AJAXMySQLPHP
16 лет назад
Abdulov
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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