Есть сайт http://www.football-agent.ru/ на joomla 1.1 Нужно разнообразить его шапку. Например, чтоб при каждой загрузке странице там появлялись рандомные фотки игроков (фотки предоставят). По-возможности, обойтись без флэша. Отвечайте с ценами, плс.
Создание сервиса паркинга доменов
Нужно написать скрипт, целую систему паркинга доменов.
mysql+php+ajax
Без дизайна, по небольшому шаблончику.
Подробное тз предоставлю в icq
#366947794
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