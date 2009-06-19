Работа по Js

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок230 просмотров

Техническое задание в приложение

JavaScript
16 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
72 отзыва
16 лет назад
$5
1 день
Отличный фрилансер! Всем рекомендую! Сделал работу качественно! Неоднокрано доказывает что он лучший в области програмирования)
Отличный заказчик. Сотрудничаю не первый раз, от сотрудничества только положительные эмоции!

Заявки фрилансеров

Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
72 отзыва
16 лет назад

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