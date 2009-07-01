Нужен простой скрипт раздвижения блоков

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок270 просмотров

Нужно сделать скрипт раздвижения блока...т.е. есть название блока...нажал....выпало содержимое блока...и так 3 блока друг под другом...предлагайте цены....срок до завтра....

в аську не писать...сам выберу исполнителя...

16 лет назад
EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Garry-S
Игорь 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. сделал всё в срок и , что не мало важно, качественно. Рекомендую заказчикам Игоря. В дальнейшем буду с ним сотрудничать сам.
Хороший заказчик, ставит конкретные цели. Остался доволен.

Заявки фрилансеров

Garry-S
Игорь 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
16 лет назад

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