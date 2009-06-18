Помощь по Sape

Работаю с сапой и некоторые ссылки падают в error.

Хочу понять причину этого, в сапе пишут, что это у меня в программе, что то с частью всё нормально с частью нет.

Цена вообще договорная пишите мне в icq

Объясню подробнее, обязательно знать dle и умение работать с sape.

ICQ: 3427397