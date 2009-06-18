Помощь по Sape

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Завершен1 заявка154 просмотра

Работаю с сапой и некоторые ссылки падают в error.

Хочу понять причину этого, в сапе пишут, что это у меня в программе, что то с частью всё нормально с частью нет.

Цена вообще договорная пишите мне в icq

Объясню подробнее, обязательно знать dle и умение работать с sape.

ICQ: 3427397

DLE
16 лет назад
MeTaTRoN92
32 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

uNknownMark
37 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Очень объективно подходит к делу, хорошо знает систему sape! Выполнил всё качественно и быстро. Нет проблем с общение с данным человеком. Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Адекватный заказчик, четко ставит задания! Приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

uNknownMark
37 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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