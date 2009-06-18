Адрес сайта http://butterfly-city.ru Сайт сделан на вордпрессе. Что нужно сделать: 1. Все старницы должны соответствовать первой(левое меню), кроме интернет магазина, например заходим в новость http://butterfly-city.ru/?p=3 и слева категории интернет магазина, а должны ...
Перенаправление
Нужен скрипт который при запросе определённого файла на сервере бедут подкладывать его с другого.
Если быть точнее, то запрашиваемый фаил будет прозрачно забератся с другого сервера с задаными параметрами прокси.
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