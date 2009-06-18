Перенаправление

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Закрыт5 заявок139 просмотров

Нужен скрипт который при запросе определённого файла на сервере бедут подкладывать его с другого.

Если быть точнее, то запрашиваемый фаил будет прозрачно забератся с другого сервера с задаными параметрами прокси.

16 лет назад
Redaktor
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

vilent
Иван 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов(-1)
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

vilent
Иван 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов(-1)
16 лет назад

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