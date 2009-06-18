Нужно сделать чтоб в приложенном файле сразу были редиректы на сайты который я укажу, сейчас там идет через хеш на другие сайты.
Нужна помощь со скриптом
Есть скрипт проверки на домен для флешь видео плеера, но никак не получается его запустить, нужен толковый программист способный разобраться, детали в асе. Задача пустяковая.
ася 448-466-982
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