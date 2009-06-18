Интерактивная карта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок219 просмотров

Нужно сделать карту наподобие http://dnepr.info/map . С тем же функционалом. Чтобы человек мог без знаний программирования и баз данных спокойно туда добавлять информацию... Рассматриваю предложения только с указанием цены.

16 лет назад
NewGot
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров