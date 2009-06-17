Разработка сайта на Joomla v 1.5.x.

Дизайн сайта разработан. VirtueMart использовать не надо (сайт продажами не занимается). Необходимо развернуть движок и реализовать функционал требования к которому сведены здесь: http://letitbit.net/download/51f247f3dd/Project.rar.html

В качестве платежного инструмента за членство на сайте предлагается использовать: http://www.zen-cart.com/index.php?main_page=product_contrib_info&products_id=790

Срок реализации: 2 недели.

Требование к исполнителю:

- отличное знание CMS Joomla;

- владение Google map API;

- исполнение сроков;

- перепроверка на 100 % отстутствия багов в проекте и после его установки;

- быть постоянно на связи.