Разработка сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок162 просмотра

Разработка сайта на Joomla v 1.5.x.

Дизайн сайта разработан. VirtueMart использовать не надо (сайт продажами не занимается). Необходимо развернуть движок и реализовать функционал требования к которому сведены здесь: http://letitbit.net/download/51f247f3dd/Project.rar.html

В качестве платежного инструмента за членство на сайте предлагается использовать: http://www.zen-cart.com/index.php?main_page=product_contrib_info&products_id=790

Срок реализации: 2 недели.

Требование к исполнителю:

- отличное знание CMS Joomla;

- владение Google map API;

- исполнение сроков;

- перепроверка на 100 % отстутствия багов в проекте и после его установки;

- быть постоянно на связи.

Joomla
16 лет назад
chertpoberi
Vitaliy Sochalov 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

makandabar
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$400
14 дней

Заявки фрилансеров

makandabar
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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