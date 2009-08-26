PHP скрипт с использованием Snoopy

Потребен небольшой скрипт, использующий класс Snoopy:

1) Авторизация (через сабмит формы с логином, паролем)

2) Отправка данных через форму на сайте после авторизации

Примечание типа почему не сам: 1) самому влом вчитываться в спецификацию класса snoopy.

2) будет нужда периодически модифицировать, развивать скрипт, что добавляет ломоты и даёт перспективу художнику творить продолжительное время, т.е. это заказ не на 1 раз, а с плавным развитием.

Требуется адекватное предложение.