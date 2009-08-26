Вот что мы имеем на данный момент poroxa.net От Вас хочу услышать цену и предложения по доработке портала, в итоге хочется иметь полностью настроенный сайт сообщества. Сайт должен быть удобным и ...
PHP скрипт с использованием Snoopy
Потребен небольшой скрипт, использующий класс Snoopy:
1) Авторизация (через сабмит формы с логином, паролем)
2) Отправка данных через форму на сайте после авторизации
Примечание типа почему не сам: 1) самому влом вчитываться в спецификацию класса snoopy.
2) будет нужда периодически модифицировать, развивать скрипт, что добавляет ломоты и даёт перспективу художнику творить продолжительное время, т.е. это заказ не на 1 раз, а с плавным развитием.
Требуется адекватное предложение.
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