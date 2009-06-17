PopUp календарь на JS

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок147 просмотров

Есть форма с календарем.

Нужно прикрутить js Pop UP календарь.

Естественно,в календаре при выборе определенной даты, эта дата меняется и в форме.

Есть пример реализации такого календаря, да и сам .js фаил с календарем можно взять оттуда.

Вот ссылка: e-vacances.fr

JavaScript
16 лет назад
ambidextr
Эльдар 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

sliderman
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

sliderman
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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