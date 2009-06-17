Флеш приложение про автобус

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок205 просмотров

В общем вот такая машинка, как в ролике(исходник дам), ездит ровно туда и обратно, при клике - останавливаеться, запускаеться музыка, появляеться плэйлист с музыкой, в это время из машинки выходят 8 девушек в купальниках и каждая несет плакат и выстраиваясь в шеренгу показывают свои плакаты с буквами на которых написано B U S P A R T Y , при остановке музыки оно уходят обратно в автобус и он продолжзает ездить...

16 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров