Программа для уникализации текстов

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Закрыт8 заявок137 просмотров

Нужна программа, которая из обычного текста сделает уникальный.

Я указываю папку с файлами ТХТ, ХТМЛ, ПХП, а программа все делает сама.

ПРоверка уникальности происходит программой DCFinder.exe

PHP
16 лет назад
KSW
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