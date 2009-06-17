Фотопортал

Необходимо разработать ресурс, основным компонентом которого будет являться личный кабинет для фотографа.

Соответственно:

1. Профиль фотографа (контакты, техники съемки, используемая аппаратура для съемки и проч.)

2. Возможность загрузки фото.

3. Операции по обработке фотографии средствами сервера (масштабы, эффекты).

4. Атрибутирование фото (теги, категории, стили и проч.).

Дополнительно:

1. Система сбора заголовков новостей.

2. Лингвистический анализ заголовков новостей.

3. Прочее.

Это краткие тезисы из ТЗ.

Ищу команду для разработки.

Обязательно предоставление портфолио с проектами, в которых были подобные задачи, и возможностью предоставить админ-панель (возможно скриншоты с пояснениями) для оценки качества работы.

В случае решения нестандартных задач - описание задачи + описание варианта исполнения.

Другие предложения рассматриваться не будут.

Бюджет только формируется. Необходимы предложения.

ТЗ высылается по результатам общения.

P.S.

Предварительно была указана неточная информация о типе проекта, приношу извинения.

Речь идет НЕ об индивидуальном сайте для фотографа, а о портале. Как пример - photosight . ru, только идея и направление - ближе к ресурсам-фотобанкам.