Нужен флеш плеер на сайт, с перемоткой желательно немного изменить внешний вид. И нужен мп3 плеер, какой нибудь стильненький, или я скажу как его поменять. буду работать с минимальнымми бюджетами
Фотопортал
Необходимо разработать ресурс, основным компонентом которого будет являться личный кабинет для фотографа.
Соответственно:
1. Профиль фотографа (контакты, техники съемки, используемая аппаратура для съемки и проч.)
2. Возможность загрузки фото.
3. Операции по обработке фотографии средствами сервера (масштабы, эффекты).
4. Атрибутирование фото (теги, категории, стили и проч.).
Дополнительно:
1. Система сбора заголовков новостей.
2. Лингвистический анализ заголовков новостей.
3. Прочее.
Это краткие тезисы из ТЗ.
Ищу команду для разработки.
Обязательно предоставление портфолио с проектами, в которых были подобные задачи, и возможностью предоставить админ-панель (возможно скриншоты с пояснениями) для оценки качества работы.
В случае решения нестандартных задач - описание задачи + описание варианта исполнения.
Другие предложения рассматриваться не будут.
Бюджет только формируется. Необходимы предложения.
ТЗ высылается по результатам общения.
P.S.
Предварительно была указана неточная информация о типе проекта, приношу извинения.
Речь идет НЕ об индивидуальном сайте для фотографа, а о портале. Как пример - photosight . ru, только идея и направление - ближе к ресурсам-фотобанкам.
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