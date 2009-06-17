Нужен простенький скрипт под nix-ы

Нужен скрипт или функция, которая бы создавала php файл, в котором был бы инклуд другого файла.

И делала защиту по ИП адресу (включая защиту по динамическому ИП-у (Пишите варианты как это можно сделать)). ИП-ы для которых разрешён доступ берутся из мускуля, из таблицы.

Сразу говорю что выберу того кто само дёшего возьмёт. Так как при знании это делается за час-два, естественно я не требую таких сроков))) Я уверен что есть готовые функции в инете, просто лень искать))