Нужен простенький скрипт под nix-ы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок183 просмотра

Нужен скрипт или функция, которая бы создавала php файл, в котором был бы инклуд другого файла.

И делала защиту по ИП адресу (включая защиту по динамическому ИП-у (Пишите варианты как это можно сделать)). ИП-ы для которых разрешён доступ берутся из мускуля, из таблицы.

Сразу говорю что выберу того кто само дёшего возьмёт. Так как при знании это делается за час-два, естественно я не требую таких сроков))) Я уверен что есть готовые функции в инете, просто лень искать))

PHP
16 лет назад
CoolWarenik
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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