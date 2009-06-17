Нужен опытный программист (JOOMLA). Желательно из Киева. Не исключена личная встреча для подписания договора. Задачи следующие: 1. Задача. Прикрутить к Биллингу возможность автоматического выставления счета клиенту (счет выставляется ...
Нужен простенький скрипт под nix-ы
Нужен скрипт или функция, которая бы создавала php файл, в котором был бы инклуд другого файла.
И делала защиту по ИП адресу (включая защиту по динамическому ИП-у (Пишите варианты как это можно сделать)). ИП-ы для которых разрешён доступ берутся из мускуля, из таблицы.
Сразу говорю что выберу того кто само дёшего возьмёт. Так как при знании это делается за час-два, естественно я не требую таких сроков))) Я уверен что есть готовые функции в инете, просто лень искать))
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Вот что нужно: Заходим по ссылке https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal?defaultView=2 выбираем "Содержание веб-сайта ". указываем url, например smsobmen.com, нажимаем кнопку получить советы по выбору ключевых слов. Получаем таблицу (грузится ...Закрыт16 лет назад
- $5
Здравствуйте! Необходимо помочь мне в настройке на сервере PHP скрипта отправки сообщений на Jaber (не конектится), или у кого-то есть свое готовое решение .Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно встроить в скрипт сервиса текстовой рекламы механизм показа объявлении по географическому положению, а также показ рекламных объявлении по дням недели, демографическомупризнаку (М или Ж), возрастному характеру. Учесть, чтобы нагрузки на MySQL были минимальными- оптимизированными. ...Закрыт16 лет назад
- $50
Необходимо реализовать на джумла 1.5.х возможность, чтоб зареганный юзер мог писать статьи с фронтэда в зарание созданную для него раздел/категориюЗакрыт16 лет назад
- $5
Приветствую! К вашему вниманию небольшой проект по изменению отображения информации на следующей странице: http://www.bmw-angara.ru/index.php?mode=auto&id=0 Суть задания: 1) Внести дополнительное поле в БД MySQL, которое будет использоваться для ...Завершен16 лет назад
- $5
Нужно исправить ошибку в скрипте.Завершен16 лет назад
- $10
Необходимо создать часы на флеш (работать должны в реальном времени). Время берется с компьютера. Изображение имеется в кривых. Размеры нужно все четко соблюдать (если потребуется прозрачный фон, будет использоваться на фоне в шапке).Завершен16 лет назад
Срочно! нужно доделать проект на ASP.NET MVC + jQuery (разобраться в существующем коде и модифицировать его, дописать свой) Просьба беспокоить только профессионалов (время на доработку 1 день! приступить нужно как можно скорее!) Вопросы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $75
Написать граббер на Perl: * получение параметров из коммандной строки и .ini файла (если определенный параметр получен из коммандной строки этот параметр из .ini файла игнорируется): --type(between, min, max, e2e) ...Закрыт16 лет назад