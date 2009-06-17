PHP скрипт отправки сообщений на Jaber

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки183 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо помочь мне в настройке на сервере PHP скрипта отправки сообщений на Jaber (не конектится),

или у кого-то есть свое готовое решение .

PHP
16 лет назад
RichWeber
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

x-sam
28 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Премного благодарен за помощь в решении проблемы.
Адекватный заказчик, четко описал задачу, которую быстро решили.
anyNeT
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$5
1 день
Премного благодарен за помощь в решении проблемы.
Адекватный заказчик, с котором приятно общаться. Поставил задачу прямо, конкретно объяснил, в чем проблема. От сотрудничества остались одни положительные эмоции. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

x-sam
28 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
anyNeT
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад