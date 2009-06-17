PHP скрипт отправки сообщений на Jaber

Нужно встроить в скрипт сервиса текстовой рекламы механизм показа объявлении по географическому положению, а также показ рекламных объявлении по дням недели, демографическомупризнаку (М или Ж), возрастному характеру. Учесть, чтобы нагрузки на MySQL были минимальными- оптимизированными. ...