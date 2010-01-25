x-sam

Удален x-sam

 
26 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
0 баллов
12 лет назад
Требуется парсинг личного кабинета podarki.ru
Мда. День просрочки + исполнитель исчезает и перестает отвечать... классика жанра... В общем, Сергей за день до показа исчез (отписав, что "сегодня весь проект будет показан") и спустя два дня после финального срока показа так и не вышел на связь ни через одно средство связи. Жаль, что: 1) Сергей Хоменко не нашел в себе силы признаться о завале проекта; 2) Узнаешь об этом только после истечения срока реализации проекта; 3) В проектах дороже 100$ Сергей бесследно исчезает. Крайне НЕ рекомендую работать с Хоменко Сергеем.
mzet
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 отзывов
$100
10 баллов
13 лет назад
Контакты с мобильного - в интернет.
Очень быстро показал первые положительные результаты, дает дельные советы связанные не только с поставленой задачей, но с глобальными вопросами связанными с поставленой задачей.
Адекватный заказчик. Имеет представление, что ему нужно. Отвечал на вопросы, что возникали в процессе разработки. Оплата была произведена в полном объёме.
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DFService
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$250
0 баллов
14 лет назад
Проверка сайтов с использованием API браузера
Взялся за проект и ничего не сделал. Срок исполнения проекта был 25 дней, прошло уже полтора месяца. Я так ничего и не увидел из сделанного, только слышал несколько обещаний в аське, которые он не выполнил, сейчас и в аське не отвечает 3 день. Человек не обязательный, иметь с ним общих дел не рекомендую!
seva
35 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв
$100
10 баллов
14 лет назад
Взятие картинок с Яндекс Карт
Суперски все сделал! Отличный исполнитель
Адекватный заказчик. Четко знает, что ему нужно. Рекомендую!
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RichWeber
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
PHP скрипт отправки сообщений на Jaber
Премного благодарен за помощь в решении проблемы.
Адекватный заказчик, четко описал задачу, которую быстро решили.
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Веб-программирование
8 отзывов(-2)
от $50
нет рейтинга
Мобильные приложения
1 отзыв
от $100
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Прикладное ПО
1 отзыв(-1)
от $100
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
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