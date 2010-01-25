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Отзывы заказчиков
$200
0 баллов
12 лет назад
Мда. День просрочки + исполнитель исчезает и перестает отвечать... классика жанра... В общем, Сергей за день до показа исчез (отписав, что "сегодня весь проект будет показан") и спустя два дня после финального срока показа так и не вышел на связь ни через одно средство связи. Жаль, что: 1) Сергей Хоменко не нашел в себе силы признаться о завале проекта; 2) Узнаешь об этом только после истечения срока реализации проекта; 3) В проектах дороже 100$ Сергей бесследно исчезает. Крайне НЕ рекомендую работать с Хоменко Сергеем.
$100
10 баллов
13 лет назад
Очень быстро показал первые положительные результаты, дает дельные советы связанные не только с поставленой задачей, но с глобальными вопросами связанными с поставленой задачей.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик. Имеет представление, что ему нужно. Отвечал на вопросы, что возникали в процессе разработки. Оплата была произведена в полном объёме.
$250
0 баллов
14 лет назад
Взялся за проект и ничего не сделал. Срок исполнения проекта был 25 дней, прошло уже полтора месяца. Я так ничего и не увидел из сделанного, только слышал несколько обещаний в аське, которые он не выполнил, сейчас и в аське не отвечает 3 день. Человек не обязательный, иметь с ним общих дел не рекомендую!
$100
10 баллов
14 лет назад
Суперски все сделал! Отличный исполнитель
Ответный отзыв
Адекватный заказчик. Четко знает, что ему нужно. Рекомендую!
$5
10 баллов
15 лет назад
Премного благодарен за помощь в решении проблемы.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, четко описал задачу, которую быстро решили.
Веб-программирование
8 отзывов(-2)
от $50
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Мобильные приложения
1 отзыв
от $100
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Базы данных
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Прикладное ПО
1 отзыв(-1)
от $100
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $50
нет рейтинга