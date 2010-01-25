Мда. День просрочки + исполнитель исчезает и перестает отвечать... классика жанра... В общем, Сергей за день до показа исчез (отписав, что "сегодня весь проект будет показан") и спустя два дня после финального срока показа так и не вышел на связь ни через одно средство связи. Жаль, что: 1) Сергей Хоменко не нашел в себе силы признаться о завале проекта; 2) Узнаешь об этом только после истечения срока реализации проекта; 3) В проектах дороже 100$ Сергей бесследно исчезает. Крайне НЕ рекомендую работать с Хоменко Сергеем.