Нужно сделать ковертер, как http://www.pokeroff.ru/tools/converter/ или любой подобный, тут описан смысл его работы http://poker-tools.flopturnriver.com/Hand-History-Tool-Examples.php. А также калькулятор покерных шансов по типу http://ru.pokernews.com/poker-odds-calculator.htm или http://www.pokerlistings.ru/odds-calculator. Причем он есть где-то опенсурс, так что можете найти и доработать ...
Написать функцию php
Есть список сетей: http://www.kamchatka.ru/doc/lan.txt
Нужно написать функцию на PHP на входе которой строка с IP-адресом, и что бы эта функция возвращала 1 если IP входит в диапозоны из списка, 0 если не входит.
Пишите предложения сюда.
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