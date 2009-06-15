Скрипт управления доменными именами и аккаунтами

Скрипт для управления доменами и аккаунтами в системе EveryDNS.com.

В качестве промежуточных NS между регистратором и хостером используется сервис Dynamic DNS (http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_DNS), предоставляемый провайдером EveryDNS.com (http://www.everydns.com/). В панели регистратора для домена прописываются NS стороннего сервиса (в данном случае EveryDNS), а в панели EveryDNS прописываются параметры хостера (IP и т.п.).

Возможности скрипта:

Регистрация учетных записей в EveryDNS

Смена пароля учетной записи

Добавление доменов в учетную запись

Удаление доменов из учетной записи

Массовое редактирование доменов

Техническое задание в приложении.