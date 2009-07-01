Имеет хостинг, где на один домен (директорию) можно направить неограниченное количество доменов, необходимо создать скрипт или создать файл .htaccess чтобы каждый созданный домен работал как работал как самостоятельный сайт, т.е не был алиасом.
Парсинг готовых XML, сохранение вывод в соответсви
Задание на создание безопасного и производительного скрипта(малонагружаемого хостинг при больших2000 -8000 уникови малых посещениях100-500 уников) для возможности использования на простом хостинге БЕЗ доступа к root и сcron а также другим серверным и VDSным привилегиям.
Требование и ТЗ, просьба почитать внимательно.
1 Необходимо что бы скрипт парсил специально подготовленные XML от LоvеPlаnет , примерно раз в сутки(настраиваемое условие) и сохранял наиболее удобным и производительным способом туда куда лучше, будь то база или текстовый фаил или же др. Важна производительность и малая нагрузка.
2 Следует парсить фото-картинки, имя, город и возраст каждого участника, а также кого ищет и сохранять их куда надо(по оптимальности работы скрипта) на хостинге.
3 Оговариваемый момент(Нужно обсуждать как лучше для производительности ималой нагрузке), если возможно, то нужно в течении недели парсить раз в сутки (настраиваемое условие) и сохранять все инфо с фото, затем в конце каждой недели очищать все сохраненное и каждую неделю все повторять заново.
4 Вывод, должен осуществляться в рандомном random, показе, т.е. из всего сохраненного нужно выводить случайные фото с их данными, имя , город, возраст, кого ищет.
5 рапсоложение вывода, должно быть независимым и свободным. то есть, каждая фотка с инфо, должна быть в своем блоке div или же в ячейке таблицы и чтобы можно их было рапсологать не зависимо друг от друга. Пример superlovers точка ru
6 размер фото и инфо должен настраиваться. И важный момнент все фото должны выводиться определенного размера, заданного самостоятельно и должен быть пропорциональным, без искажений. То есть, если фото спарсенные одно размера, то они должны выводиться в своем размере, заданном заранее.
7 Если возможно, то нужно прмименить функции PHP по осветлению выводимых картинок. чтобы они были посветлее.
8 Нажатие на картинку или инфо под ней город, имя и др. польтзователь попадает на соответствующую страницу, не LоvеPlаnет, а свои сайт или на субдомене или где он будет. Настраиваемый вариант. Также должна быть возможность менять путь попадания пользователя.
Что бы можно было изменить путь попадания с соответствующих страниц , на страницу регистрации.!!!
9 Возможность встравиать скрипт в любой сайт на PHP или же на html с помощью ssl , возможность легко менять места вывода и дополнения своим дизаном.
10 краткое описание в скрипте его функций и что где.
11 И важно, безопасность, устоичивость, производительность, гибкость, а также малонагруживаемость.
Внимание, просьба приступить к исполнению заказа, после договоренности, является моментом заключения между нами договора на исполения услуги. Самостоятельные попытки что-то делать, без просьбы и договоренности не являются обоснованными и не рассматриваются.
В начале идет обсудждение и оценка стоимости и качества, затем выбор исполнителя и уведомления его об этом.
Оплата, происходит после демонстрации полноценной работы скрипта на Вашем сайте, с демонстрацией всех функций и соотетственно передачей скрипта мне как заказчику, через сайт weblancer.net. Вся переписка только через чат сайта, для взаимной уверенности. Оплата также через сайт, полсе вывполнения оговоренных условий.
Все оговаривается, а также цена.
Именно НУЖНО, то что я написал + оговариваемые уточнения, а не то что, кто-то может что то предложить!!
Если Вы согласны, то прошу огласить Ваши предложения по выполнению задания.
С уважением, Роман.
Выбранный исполнитель
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