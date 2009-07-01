Парсинг готовых XML, сохранение вывод в соответсви

Задание на создание безопасного и производительного скрипта(малонагружаемого хостинг при больших2000 -8000 уникови малых посещениях100-500 уников) для возможности использования на простом хостинге БЕЗ доступа к root и сcron а также другим серверным и VDSным привилегиям.

Требование и ТЗ, просьба почитать внимательно.

1 Необходимо что бы скрипт парсил специально подготовленные XML от LоvеPlаnет , примерно раз в сутки(настраиваемое условие) и сохранял наиболее удобным и производительным способом туда куда лучше, будь то база или текстовый фаил или же др. Важна производительность и малая нагрузка.

2 Следует парсить фото-картинки, имя, город и возраст каждого участника, а также кого ищет и сохранять их куда надо(по оптимальности работы скрипта) на хостинге.

3 Оговариваемый момент(Нужно обсуждать как лучше для производительности ималой нагрузке), если возможно, то нужно в течении недели парсить раз в сутки (настраиваемое условие) и сохранять все инфо с фото, затем в конце каждой недели очищать все сохраненное и каждую неделю все повторять заново.

4 Вывод, должен осуществляться в рандомном random, показе, т.е. из всего сохраненного нужно выводить случайные фото с их данными, имя , город, возраст, кого ищет.

5 рапсоложение вывода, должно быть независимым и свободным. то есть, каждая фотка с инфо, должна быть в своем блоке div или же в ячейке таблицы и чтобы можно их было рапсологать не зависимо друг от друга. Пример superlovers точка ru

6 размер фото и инфо должен настраиваться. И важный момнент все фото должны выводиться определенного размера, заданного самостоятельно и должен быть пропорциональным, без искажений. То есть, если фото спарсенные одно размера, то они должны выводиться в своем размере, заданном заранее.

7 Если возможно, то нужно прмименить функции PHP по осветлению выводимых картинок. чтобы они были посветлее.

8 Нажатие на картинку или инфо под ней город, имя и др. польтзователь попадает на соответствующую страницу, не LоvеPlаnет, а свои сайт или на субдомене или где он будет. Настраиваемый вариант. Также должна быть возможность менять путь попадания пользователя.

Что бы можно было изменить путь попадания с соответствующих страниц , на страницу регистрации.!!!

9 Возможность встравиать скрипт в любой сайт на PHP или же на html с помощью ssl , возможность легко менять места вывода и дополнения своим дизаном.

10 краткое описание в скрипте его функций и что где.

11 И важно, безопасность, устоичивость, производительность, гибкость, а также малонагруживаемость.

Внимание, просьба приступить к исполнению заказа, после договоренности, является моментом заключения между нами договора на исполения услуги. Самостоятельные попытки что-то делать, без просьбы и договоренности не являются обоснованными и не рассматриваются.

В начале идет обсудждение и оценка стоимости и качества, затем выбор исполнителя и уведомления его об этом.

Оплата, происходит после демонстрации полноценной работы скрипта на Вашем сайте, с демонстрацией всех функций и соотетственно передачей скрипта мне как заказчику, через сайт weblancer.net. Вся переписка только через чат сайта, для взаимной уверенности. Оплата также через сайт, полсе вывполнения оговоренных условий.

Все оговаривается, а также цена.

Именно НУЖНО, то что я написал + оговариваемые уточнения, а не то что, кто-то может что то предложить!!

Если Вы согласны, то прошу огласить Ваши предложения по выполнению задания.

С уважением, Роман.