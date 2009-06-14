Мультиязычность сайта на системе drupal

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки142 просмотра

Добавить, возможность перевода нескольких пунктов меню(остальные пункты меню переводятся cms).

Просьба отписываться в icq 773053

site: fdl.com.ua

Drupal
16 лет назад
fdl_yan
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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