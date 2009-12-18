Сайт по продаже сотовых тарифов Частично сделано, исполнитель "не смог", надо доработать следущее (часть частично сделана): Нужно чтобы работал yandex и rambler товары Блок на главной "Специальные предложения": ...
Dle
Нужно сделать пример для отображения информации.
Выбранный исполнитель
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