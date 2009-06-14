Стоимость портала

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Закрыт17 заявок325 просмотров

Hello!

Вопрос к программистам, конечно (диз и верстка есть):

вот сайт w w w . 9 1 1 1 . r u - посмотрите его и его возможности (+ скорее всего, там есть система выплат юристам денег)

1) На каком-то готовом движке (платном или бесплатном) такой сайт реально сделать (т.е. 100% с такими же возможностями, а может, еще доработать/улучшить)? Если да - стоимость пишите.

2) Если нельзя на готов движке - тоже пишите стоимость.

Также нужны примерные сроки

Спасибо, ждем.

16 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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