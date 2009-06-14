Joomla 1.5 /MySQL5.1/PHP5.2 Необходимы простейшие функции: - внесение данных через CVS: ФИО, адрес, телефон - Альфа-индекс - Поиск (в т.ч. по части поискового слова) - Включение/выключение/поиск/правка в админке - ...
Стоимость портала
Hello!
Вопрос к программистам, конечно (диз и верстка есть):
вот сайт w w w . 9 1 1 1 . r u - посмотрите его и его возможности (+ скорее всего, там есть система выплат юристам денег)
1) На каком-то готовом движке (платном или бесплатном) такой сайт реально сделать (т.е. 100% с такими же возможностями, а может, еще доработать/улучшить)? Если да - стоимость пишите.
2) Если нельзя на готов движке - тоже пишите стоимость.
Также нужны примерные сроки
Спасибо, ждем.
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