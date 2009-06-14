По причине что самому лень делать, уже три месяца собираюсь))) Нужен человек кто недорого сделает. 1. Сделать главную страничку, с разделением на фреймы. В одном из них сделать форму для входа в ...
Книжный интернет-магазин на VamShop
Требуется установить и настроить интернет-магазин на VamShop, прикрутить дизайн (есть шапка магазина в PSD со слоями), адаптировать\дописать простенький модуль оплаты (должен выводить данные для предоплаты на экран) и адаптировать адресное поле под наши нужды (необходимы поля: СТРАНА, ИНДЕКС, ГОРОД, ОБЛАСТЬ, АДРЕС, ФИО).
От исполнителя требуется знание VamShop и желание сотрудничать ( в дальнейшем по мере развития магазина потребуется дописывать модули доставки и оплаты).
Оплата WebMoney.
ps: Предложения оставлять в проекте, наличие портфолио с использованием этой CMS приветствуется. Предложения использовать другие CMS будут игнорироваться.
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