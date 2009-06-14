Книжный интернет-магазин на VamShop

Требуется установить и настроить интернет-магазин на VamShop, прикрутить дизайн (есть шапка магазина в PSD со слоями), адаптировать\дописать простенький модуль оплаты (должен выводить данные для предоплаты на экран) и адаптировать адресное поле под наши нужды (необходимы поля: СТРАНА, ИНДЕКС, ГОРОД, ОБЛАСТЬ, АДРЕС, ФИО).

От исполнителя требуется знание VamShop и желание сотрудничать ( в дальнейшем по мере развития магазина потребуется дописывать модули доставки и оплаты).

Оплата WebMoney.

ps: Предложения оставлять в проекте, наличие портфолио с использованием этой CMS приветствуется. Предложения использовать другие CMS будут игнорироваться.