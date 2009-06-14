Починить кукисы для IE6

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки209 просмотров

http://testhere.ru/cookies.html

во всех браузерах работает (ставит/забирает), в ие6 не хочет.

Кто знает как решить - стучитесь три58-6три1-128

бюджет: 150р.

16 лет назад
chromotron
Валентин 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$2
1 день
Быстро и четко разобрались в проблеме. Спасибо.
После сотрудничества с Валентином остались приятные впечатления! Оплата поступила своевременно! Задание составлено грамотно и понятно! Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
OverNight
Алексей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Быстро и четко разобрались в проблеме. Спасибо.
нормально

Заявки фрилансеров

imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
OverNight
Алексей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад