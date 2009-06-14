Phphmotion

Есть хост на agava.ru с предустановленной phpmotion.

Есть дизайн в psd главной страницы

1.Требуется сверстать темплейты.

2. повесить на phpmotion

2. Добавить, удалить разделы ненужные модули или блоки так чтобы структура соответствовала дизайну.

сделать нужно будет за 3-5 дней.

в icq не пишите не отвечу.