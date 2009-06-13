Меню для сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок237 просмотров

Необходимо сделать верхнее меню для сайта на Ajax, с последующей возможностью редактирования пунктов меню по средствам cms. Сам сайт работает на Joomla v.1.0.

AJAXJoomla
16 лет назад
redbrick
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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