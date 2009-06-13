Payment Gateway для нескольких Shopping Cart

--- Задача такая:

Для 10 самых популярных "Shopping Cart" написать модуль интерграции с платежной системой по типу E-Gold / Webmoney.

Все документы по интеграции с нужной платежной системой предоставляются. Есть образцы.

Интегрируемая платежная система: 1

--- От Вас важно:

Скорость написания

Навык работы с несколькими Shopping Cart

Безопасность кода

--- Оплата

По факту за каждый плагин от 200 до 500 USD.

--- Как?

Чтобы избежать нестыковок, каждый плагин сдается так:

1. Заливаете на наш или свой хостинг магазин

2. Проверка работы плагина (модуля), совершение тестового платежа.

3. Оплата за плагин, передача плагина заказчику.

Жду ваших предложений. Спасибо.

--- Бонусы

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