Payment Gateway для нескольких Shopping Cart

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок245 просмотров

--- Задача такая:

Для 10 самых популярных "Shopping Cart" написать модуль интерграции с платежной системой по типу E-Gold / Webmoney.

Все документы по интеграции с нужной платежной системой предоставляются. Есть образцы.

Интегрируемая платежная система: 1

--- От Вас важно:

Скорость написания

Навык работы с несколькими Shopping Cart

Безопасность кода

--- Оплата

По факту за каждый плагин от 200 до 500 USD.

--- Как?

Чтобы избежать нестыковок, каждый плагин сдается так:

1. Заливаете на наш или свой хостинг магазин

2. Проверка работы плагина (модуля), совершение тестового платежа.

3. Оплата за плагин, передача плагина заказчику.

Жду ваших предложений. Спасибо.

--- Бонусы

Мы всегда поощеряем наших программистов бонусами за быстрое и безопасное исполнение.

16 лет назад
IdleACK
Сергей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Подправить код

    Легкое задание В общем надо сделать пару изменений на сайте. Движок друпал, писать тем кто понимает в нем. Сайт prorabka / com 1) Зайдите на сайт наведите ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Натянуть верстку на joomla

    $50

    Нужен опытный программист, хорошо разбирающийся в сms Joomla (и virtuemart) для помощи в создании проекта. Есть верстка html, которуб надо интегрировать в джумла (Joomla 1.5.9 + virtuemart 1.1.3 - обязательно). Бюджет до 50$ ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт мониторинга сайтов

    Админская часть: список сайтов, у каждого сайта - список урлов. Для добавления урла используется: урл, почта куда высылать (или через запятую почты). Скрипт работает, и по Крону раз в сутки ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Натянуть шаблон на существующий сайт+оптимизация

    $80

    У нас сделан шаблон под наш сайт, нужно его натянуть. Структура сайта не сложная. Также необходимо сделать грамотную оптимизацию сайта для улучшения быстродействия работы и уменьшения трафика.Вывести все css в отдельный файл. ...

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Поиск по сайту

    Вот краткое ТЗ требуется: организовать строчку поиска по сайту с всплывающими подсказками названий товаров и характеристик (двиг ШС премиум)

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт каталога сайтов

    $150

    Нужен скрипт каталога сайтов. Аналог http://mystworld.ru/ Функции, в общем-то стандартные. Добавление клиентом в соответствующий раздел каталога своего сайта (кнопка, ссылка, краткое описание). Скрипт проверяет наличие обратной ссылки и после ...

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наложить ExpressionEngine на имеющуюся верстку

    Есть готовая верстка (главная + текстовая). Скриншоты исходного макета: http://picasaweb.google.ru/whitegull.cms/OpeninsRu# Надо на нее наложить CMS. http://expressionengine.com/ Сайт предельно простой. Единственная необычность - 2 формы (КАСКО и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад