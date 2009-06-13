Скрипт мониторинга сайтов

Админская часть: список сайтов, у каждого сайта - список урлов.

Для добавления урла используется: урл, почта куда высылать (или

через запятую почты).

Скрипт работает, и по Крону раз в сутки минут стучится к каждому урлу

методами Get, Post.

1. Для каждого сайта можно задать список урлов страниц, которые будут

мониториться на изменение (текст страницы, title). Т.е. при первом запуске скрипт сохраняет

копию страницы и дату сохранения, а затем сверяет с текущим вариантом. Делать такую

проверку можно раз в сутки. Также необходима возможность перезапуска:

т.е. если мы сознательно страницы поменяли, нужно дать указание

скрипту создать новые эталонные страницы.

Идеально, если можно прямо в админке посмотреть, что именно изменилось

на странице. Например, измененный текст выделяется другим цветом. См. например Website-Watcher, Avalanche.

Можно предусмотреть ведение лога истории изменений: в текстовый файл

пишется дата и текст, а в админке можно выбрать дату и посмотреть,

какой был текст на эту дату.

2. Проверка на дубликаты

(http://www.siteprogramm.ru/content/view/15/36/ вот аналог).

Общий принцип поиска дубликатов: берем прямые текстовые вхождения на сайте и ищем их в яндексе.

Т.е. алгоритм такой: скрипт "нарезает" текст на много небольших кусочков и

отправляет запросы в поисковик. Если в выдаче присутствует аналогичный

текст, то скрипт делает запись в файл - адреса найденных страниц.

Можно задать процент тревоги: например, если 20% всех проверенных

кусочков имеет дубликаты, то высылать на имейл предупреждение.

Проверка также раз в сутки.

Пишите, пожалуйста, цену за такой функционал: за базовый, а также за расширенный (идеально, можно и пр. в тексте). Предложения скрыты.