Правка движка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок209 просмотров

Есть движок самописный, есть ряд конкретных задач по его доработке.

Просьба обращаться исполнителям, кто хорошо знает PHP + MySQL

Оплата вебмани.

MySQLPHP
16 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

CodeDreamer
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Александр действовал по плану, на каждом этапе реализации докладывал о созданных новых функциях. Кроме того что успел уложиться в срок, проделал немало мелкой работы по функционированию шаблона. Благодарю!
Четкая постановка задачи, приятное общение, своевременная оплата работы по факту — вот мои впечатления от работы с Александром. Кроме того, за дополнительную работу мной был получен небольшой, но приятный бонус.

Заявки фрилансеров

CodeDreamer
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад